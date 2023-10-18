هام جدا.. السعودية تعلن التجنيس الفوري لكل من يحملون هذه الجنسيات في المملكة..إليكم التفاصيل كاملة

الرياض - محمد الاطلسي - الجنسية السعودية تعتبر من اكبر ما يحلم عنه الوافدون في المملكة خصوصا بعد أن أصدر الديوان الملكي مرسوم فيما يخص منح الجنسية السعودية، للمولودين داخل أراضي المملكة

الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة. المستندات الواجب تقديمها

أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

وكانت السعودية أقرت، في مايو/أيار 2019، نظام الإقامة المميزة ضمن رؤية المملكة 2030، الذي يمنح المستفيد عدداً من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنوياً مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا ذاتها.

نوفمبر 2021، صدرت موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة

وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

المملكة منح التجنيس لعدد 300 جنسية سعودية بشكل سنوي تجنيس المبدعين في السعودية يعتمد على عدة إجراءات للتجنيس والتي يتم التعامل بها في المملكة ، وهي كالتالي

يتم تقييد طلب التجنيس ضمن سجل يطلق عليه ” قيد الوارد التسلسلي ” مع ضرورة منح كل طالب رقم لقيمته بالتاريخ يتم ملء النموذج الخاص بطلب التجنيس بالكامل مع التوقيع عليه من قبل صاحب الطلب وقت تقديمه مع ارفاق الصورة الشخصية وتوثيقه بختم من الادارة المختصة. رسمياً.. السعودية تعلن التجنيس الفوري لكل من يحملون هذه الجنسيات في المملكة