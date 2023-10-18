أول رد ناري من الجيش الإسرائيلي بشأن مصير غزة بعد الهجوم البري..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن وضع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي الجوي والبري على القطاع المحاصر سيكون "قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي".

وأضاف المتحدث دانيال هغاري لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل: "لدينا كل التصورات النهائية".

وتابع: "يناقش مجلس الوزراء أيضا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر. هذه أيضا قضية عالمية، كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة".

وقال هغاري إن الجيش "عرض خطة عمل" على مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأوضح أن "غزة لها حدود مع دول أخرى. لذا عندما نقول أشياء تتعلق بالوضع النهائي فإن هذه الأشياء ستجمع بين أوامر المستوى السياسي والجيش".