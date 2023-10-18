ترامب يتعهد بوضع قرار منع دخول مواطني 7 دول عربية وإسلامية إلى أمريكا و من بينها اليمن !

الرياض - محمد الاطلسي - تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة الحظر على المهاجرين القادمين من عدة مناطق ذات أغلبية مسلمة في حال فوزه في الانتخابات الأمريكية العام المقبل.

وقال ترامب في فعالية انتخابية بولاية ايوا: “إذا كنتم قادمين من مكان مليء بالأشخاص الذين يريدون قتل الأمريكيين، فلن نسمح لكم بالدخول”.

وأضاف: “نحن لا نجلب أي شخص من غزة أو سوريا أو الصومال أو اليمن أو ليبيا أو أي مكان آخر يهدد أمننا”.

وكان ترامب أصدر عقب توليه رئاسة الولايات المتحدة في عام 2017 قرارا يمنع دخول مواطني 7 دول تقطنها أغلبية مسلمة الى أمريكا، وهي إيران والعراق وليبيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن.

و الغى الرئيس الحالي جو بايدن المرسوم بعد أيام من توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مطلع العام 2021 .