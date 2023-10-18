أخيراً الكشف عن سبب تأخر الطيران الإسرائيلي في الرد على هجوم حماس ولجوئهم إلى الواتساب

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل جديدة عن الساعات الأولى من هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل، يوم السبت 7 أكتوبر.

تأخر الرد وقالت الصحيفة إن سلاح الجو الإسرائيلي استغرق أكثر من ساعة ليشرع في الرد على المسلحين الفلسطينيين، مضيفة: "وصل الزوج الأول من المروحيات الهجومية بعد نحو ساعة (8:32 صباحا) من بدء هجوم حماس، رغم أن مروحيات الأباتشي كانت تتمركز قرب قطاع غزة، وبالتحديد في قاعدة رامون الجوية".

لعبة ماكرة وتابعت: "كان إرهابيو حماس يمارسون عمدا لعبة ماكرة مع طياري المروحيات وعناصر القوات الخاصة، وذلك من خلال التقدم داخل المستوطنات بحذر والسير وعدم الركض، لكي يظهروا وكأنهم إسرائيليون".

واتساب وأردفت قائلة: "افتقرت العمليات الجوية الأولية في اليوم الأول إلى التنظيم الدقيق. جزء كبير من التنسيق وتحديد الأهداف كان يتم عبر مكالمات هاتفية أو صور عبر تطبيق واتساب".

الضرب وأوضحت الصحيفة واسعة الانتشار أن طياري الأباتشي قرروا في النهاية "تجاهل جميع القيود"، وشرعوا في استخدام قذائف المدفعية من دون الحصول على موافقة السلطات العليا، وذلك في حدود الساعة التاسعة صباحا.