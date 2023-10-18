بعد دقائق من انتهاء زيارة بايدن .. العدو الإسرائيلي يشن هجوما كبيرا على غزة وتنفذ حزاما ناريا في عدة مناطق

الرياض - محمد الاطلسي - أفاد مراسل RT بغزة، أن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي تنفذ الآن "حزاما ناريا" بكميات ضخمة من المتفجرات والصواريخ، وتسمع أصوات الانفجارات من مناطق جنوب القطاع.

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية "أسفرت عن عدد من الشهداء والإصابات، بعد قصف استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

كما طالت الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة منطقة ابراج العودة شمال قطاع غزة، متسببة بتدمير البرج الاول من بينها.

وبحسب وسائل الإعلام، "في حصيلة أولية: انتشال جثامين 12 شهيداً في استهداف منزل بدير البلح حتى اللحظة".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 قتيل وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيليا.

المصدر: RT