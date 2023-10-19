تعرف على ترتيب الجواز اليمني بعد تحقيق السعودي تقدما جديدا في العام 2023

الرياض - محمد الاطلسي - حافظ الجواز اليمني على مكانته في المرتبة 34 من بين جوازات السفر الأضعف في العالم بحسب مؤشر «هينلي باسبورتس» للعام الحالي 2023.

وحقق الجواز السعودي تقدما جديدا إلى المرتبة 46 في مؤشر قوة جوازات السفر العالمي 2023 . و يمكن لحامل جواز السفر السعودي الذهاب إلى 48 دولة دون تأشيرة، و 46 دولة تأشيرة عند الوصول، و7 دول تتطلب تصريح دخول فقط.

ولمدة خمسة أعوام، تربعت اليابان على عرش قائمة أفضل جوازات سفر في العالم، ولكن التدافع على القمة ازداد إثارة هذا العام.

وتراجعت اليابان في صيف 2013 إلى المرتبة الثالثة في مؤشر «هينلي باسبورتس» الذي يقيس حرية السفر العالمية من حيث إمكانية السفر بدون تأشيرة وسهولة الحصول على تأشيرة عند الطلب، بدلاً منها، احتلت سنغافورة المركز الأول إذ يمكن لحاملي جواز السفر السنغافوري الوصول إلى 192 وجهة من دون الحاجة إلى تأشيرة. وبينما سيطرت آسيا منذ فترة طويلة على صدارة القائمة في المؤشر الذي أنشأته شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية «هينلي آند بارتنرز» ومقرها لندن، فإن أوروبا تتعافى.

وصعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع إمكانية وصول حاملي جوازات السفر خاصتهم إلى 190 وجهة بدون تأشيرة، بينما انضمت اليابان وكوريا الجنوبية إلى المركز الثالث مع النمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ والسويد إذ يتمتع مواطنو البلدان السبع بإمكانية الوصول إلى 189 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

واتخذت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مساراً هبوطياً منذ عام 2014، بعد احتلالهما معاً المركز الأول، ولكن يبدو أن المملكة المتحدة بدأت في اتخاذ خطوات في طريق العودة، إذ قفزت إلى المرتبة الرابعة في الترتيب، وهو مركز لم تحتله منذ عام 2017، في المقابل تستكمل الولايات المتحدة مسيرة تراجعها بوصولها إلى المركز الثامن، مع إمكانية وصول حاملي جواز السفر الأمريكي إلى 183 وجهة بدون تأشيرة.

ويعتمد مؤشر «هينلي باسبورتس» على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويُصنف 199 جواز سفر حول العالم، وتُحدّث بياناته على مدار العام عند دخول سياسات التأشير الجديدة حيز التنفيذ. وذكرت «هينلي آند بارتنرز» في أحدث إصداراتها أن متوسط عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها بدون تأشيرة تضاعف على مدار تاريخ التصنيف البالغ 18 عاماً من 58 وجهة في عام 2006 إلى 109.

من ناحية أخرى اتسعت فجوة حرية السفر بين أولئك الموجودين في أعلى وأسفل الترتيب أكثر من أي وقت مضى، إذ تأتي أفغانستان في مؤخرة القائمة، إذ يتمكن مواطنوها من زيارة 27 وجهة فقط بدون تأشيرة، سبقها العراق مباشرة، بـ29 وجهة، وسوريا بـ30 وجهة.

وأشار كريستيان إتش كايلين، رئيس مجلس إدارة «هينلي آند بارتنرز»، إلى أن سنغافورة كانت مشغولة في تأمين قدر أكبر من حرية السفر لمواطنيها على مدار العقد الماضي، حيث حصلت على وصول بدون تأشيرة إلى 25 وجهة جديدة.

وقال أيضاً «أضافت الإمارات 107 وجهات رائعة منذ عام 2013»، مضيفاً «من بين الدول التي تحتل المراتب العشر الأولى، شهدت الولايات المتحدة أقل زيادة في درجاتها، حيث ضمت 12 وجهة إضافية فقط». من ناحية أخرى جاء جواز السفر الأفغاني في مؤخرة قائمة «هينلي باسبورتس» إذ يتيح لحامله دخول 27 وجهة فقط بدون تأشيرة، وسبقه الجواز السوري بثمانية وعشرين وجهة.

وقائمة «هينلي آند بارتنرز» هي واحدة من عدة مؤشرات أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقاً لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها، فمثلا يأخذ مؤشر جواز سفر ” آرتون كابيتال” بعين الاعتبار جوازات سفر 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة وستة أقاليم، تايوان وماكاو وهونغ كونغ وكوسوفو والأراضي الفلسطينية والفاتيكان.

وبحسب هذا المؤشر فإن الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، إذ حصلت على 180 وجهة لا تحتاج إلى تأشيرة أو تحتاج تأشيرة عند الوصول.