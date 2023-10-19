الرياض تصدر بيانا بشأن مواطن يمني في السعودية يعمل منذ 20 عامًا دون الحصول على أجرة على عمله !

الرياض - محمد الاطلسي - ظهر مواطن يمني مختفي عن اسرته منذ 20 عامًا، حيث كان يعمل في المملكة العربية السعودية طيلة السنين الماضية، دون الحصول على أجرة على عمله.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطن اليمني عبدالله علي، من أبناء محافظة الحديدة، وهو يحكي قصته، قائلًا إنه يرعى الغنم لدى مواطن سعودي، منذ 20 عامًا، دون أجرة.

وأوضح المواطن اليمني الذي يبلغ من العمر حاليًا 35 عامًا، أنه لا يملك أي وثيقة أو إقامة، وانقطع اتصاله بأسرته منذ دخوله السعودية عن طريق التهريب.

و اصدرت السلطات السعودية بيان قالت فيه انها القت القبض على مواطن،سعودي قام بتشغيل شخص مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، ظهر في محتوى مرئي

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ظهور شخص في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي وجود خلاف بينه وبين آخر آواه وشغله، فقد تبين من إجراءات الاستدلال أنه مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأكدت شرطة الرياض، أنه جرى إيقاف من آواه وشغله، واتخاذ الإجراءات النظامية للتأكد من عدم إساءة الاستغلال وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأكدت السلطات الأمنية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقوم باستغلالهم او تشغيلهم، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.. مشيرة إلى أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين.