انت الان تتابع خبر لن تصدق كم يبلغ سعر عطر الملكة الاردنية رانيا الذي حقق مبيعات مهولة في الأسواق العربية والعالمية.. الرقم غير معقول!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشتهر الملكة رانيا العبد الله، زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني، بأناقتها ولكن مالا يعمله الجميع أنها تستخدم عطر واحد منذ سنوات طويلة، وهو العطر الذي يعكس شخصيتها وأسلوبها الراقي في اختيار كل ما يخص إطلالاتها.وحقق عطر الملكة رانيا المفضل مبيعات مهولة في الأسواق العربية وهو عطر «سامسارا» (Samsara)، من دار «غيرلان» (Guerlain) العريقة، ويبلغ سعره 670 ريال سعودي.

ويتميز عطر الملكة رانيا بتركيبته الفريدة، التي تجمع بين الأزهار الناعمة والتوابل الدافئة، ما يمنحه رائحة ساحرة ومتميزة، كما يتميز بانتعاشه الطويل الأمد، وثباته العالي على الجلد، ما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي والمناسبات الخاصة.كما أنه تحفة فنية، ابتكرتها دار العطور الشهيرة «غيرلان»، وتم تقديمه لأول مرة عام 1989، على يد صانع العطور الموهوب جان بول غيرلان، وهو يستمد إلهامه من المفهوم العميق لـ«Samsara»

في الهندوسية والبوذية، حيث يمثل هذا المفهوم الروحي الدورة الأبدية للولادة والموت والبعث، واسم «سامسارا» مشتق من الكلمة السنسكريتية، التي تعني «دورة الحياة»، أو «التكرار الأبدي»، والتي تجسد بشكل مثالي جوهر هذا العطر.