حماس تطلق نداء هام وعاجل لجميع المسلمين حول العالم وتصدر بيان غير مسبوق.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - اطلقت حركة المقاومة الاسلامية حماس نداء هام وعاجل الى جميع العرب والمسلمين في بيان جديد اليكم تفاصيله.

وفي التفاصيل وجهت حركة حماس نداء ليكون يوم غد الجمعة يوم النفير لاجل العودة ورفض التهجير، وليكون يوم الاحد القادم يوما للتضامن العالمي لاجل اطفال غزة.

بسم الله الرحمن الرحيم

يعمم على اوسع نطاق

حركة المقاومة الاسلامية _ #حماس – فلسطين

نداء.. نداء.. نداء.

“لبيك يا غزة، فدماؤك دماؤنا” إلى شعبنا الفلسطيني الأبيَ إلى شعوبنا العربية والاسلامية الحية إلى احرار العالم وانصار قضيتنا العادلة

ليكن يوم غدٍ الجمعة /10/20 / 2023م ( يوم النفير لأجل العودة ورفض التهجير )

ليكن يوم الأحد 2023/10/22م (يوماً للتضامن العالمي لأجل أطفال غزة)