الفنانة المصرية أنغام تهاجم من قبل المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي !

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الفنانة المصرية أنغام بعدما دعت عليه وكتبت "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

ونشر أفيخاي أدرعي تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قال فيها: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم، وهناك من سيفتقده".

وأضاف أدرعي "أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

وكانت أنغام قد هاجمت أفيخاي أدرعي بعد نشره رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء غزة قال فيها "ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة بالتوجه جنوبا إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم.. والآن نناشدكم في حي الزيتون بالتوجه جنوبا، أنتم تعرفون أن الحي مكتظ ومليء بأوكار حماس، ولذلك وحفاظا على سلامتكم وعلى سلامة عائلاتكم وأحبائكم توجهوا إلى جنوب وادي غزة، كونوا متأكدين أن قادة حماس يتحصنون ويحاولون حماية أنفسهم".