غضباً شعبياً واسعاً في مصر بعد حذف ”سيناء” المصرية من خرائط جوجل !

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غضبا كبيرا بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث غوغل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه.

واكتشف عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على غوغل أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها.وأكد البعض أنه تم حذف الاسم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه.

في الأثناء، تستعد عدة مدن مصرية، لمظاهرات شعبية كبيرة، تطالب بفتح الحدود مع فلسطين وكسر الحصار الجائر على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وتندد بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق أطفال ونساء وكل المدنيين في قطاع غزة.

وظهرت العديد من الدعوات، من قبل مشاهير وبرلمانيين، مصريين، للقوات المسلحة المصرية بالتدخل ضد "الاحتلال الصهيوني" وحماية الأمن القومي المصري والعربي، من المخططات والمطامع الإسرائيلية بما يعرف بـ"إسرائيل الكبرى".