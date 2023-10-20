رسمياً: وزارة الدفاع الأمريكية تعلن تعرض قواتها لهجوم صاروخي حوثي وتكشف عن رد عسكري عنيف في هذا الموعد!

الرياض - محمد الاطلسي - اسقطت المدمرة "يو إس إس كارني" التابعة للبحرية الأميركية 3 صواريخ وعددا من المسيرات أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية من اليمن، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية -البنتاغون.

و قال المتحدث باسم البنتاغون "لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين هدف الصورايخ، لكن من المحتمل أن تكون موجهة نحو أهداف في إسرائيل".

وأكد البنتاغون أنه سيقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأميركية، ومن ذلك تعزيز انتشار الطائرات المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية. وأضاف البنتاغون أن القوات الأميركية تصدت أمس لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وكان مسؤولان أمريكيان، قد صرحا في وقت سابق، لشبكة CNN إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن يوم الخميس.

وقال أحد المسؤولين إن الصواريخ أطلقها مسلحوا الحوثي المدعومين من إيران، والذين يشاركون في صراع مستمر في اليمن. وتم اعتراض ما يقرب من 2-3 صواريخ، بحسب المسؤول الثاني.

وقال المسؤولون إنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ. من الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على المدمرة الأمريكية “يو إس إس كارني” أو تم إطلاقها نحو هدف آخر.

ويأتي هذا الحادث وسط مخاوف كبيرة بشأن العدوان الإيراني المحتمل مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس الإرهابي في إسرائيل. وكانت إيران منذ فترة طويلة داعمة لحماس.

عبرت السفينة الأمريكية يو إس إس كارني قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الأربعاء. وقالت قيادة قوات الأسطول الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها “ستساعد في ضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط”.