تعليق سعودي ناري على هجوم صنعاء الذي استهدف المدمرة الأمريكية “يوم إس إس كارني”

الرياض - محمد الاطلسي - نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسئولين قولهم إن الصواريخ التي اعترضتها السفينة الحربية الأمريكية أطلقها الحوثيون.

وتابعت الشبكة نقلا عن المسئولين أنه لم يتضح بعد هدف الصواريخ لكن يعتقد أنها كانت تستهدف المدمرة “يو إس إس كارني”

في السياق، توقع المحلل السعودي سليمان العقيلي توسع الحرب في الشرق الأوسط بعد هذا الهجوم.

وكتب العقيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” اليوم: نذر توسع الحرب في الشرق الأوسط، ام مجرد رسائل ايرانيةز

وتابع: “سي ان ان”: سفينة حربية أمريكية تعترض مقذوفات أطلقت عليها من السواحل اليمنية. وهجوم بالصواريخ استهدف قاعدة عين الاسد الامريكية بالعراق .

وختم: كما تبنت فصائل موالية لايران هجوما على قاعدة “التنف” التابعة للتحالف الدولي.