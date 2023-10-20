اتفرج.. لحظة محاصرة رئيس النيجر المخلوع "محمد بازوم" أثناء محاولة هروبه

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوات عسكرية تحاصر أحد المنازل، التي يختبئ فيها رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

وشوهدت العشرات من الدبابات في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة نيامي، وهي تحاصر منزلا، قيل إنه يختبئ فيه قوات أجنبية فشلت في تهريب بازوم.

ومن جانبه قال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، إن قوة أجنبية حاولت تهريب الرئيس المخلوع، وتم إحباط المخطط.

وأضاف أن "بازوم" حاول الوصول إلى مركبة كانت تنتظره وستنقله إلى ضواحي العاصمة نيامي، مع عائلته وطباخين وأفراد أمنه، للهروب من الاعتقال.