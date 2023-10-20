اتفرج بالفيديو ..مواطن فلسطيني يهاجم محمد علي الحوثي لن تتوقع ماقاله!

الرياض - محمد الاطلسي - في تسجيل مرئي لمواطن فلسطيني شوهد وهو يهاجم القيادي في جماعة ميليشيات "محمد علي الحوثي" عقب منشور للقيادي هو يدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح الحدود مع إسرائيل حتى يتسنى لجماعته المشاركة في حرب غزة.

المواطن انتقد منشور للقيادي على منصة "أكس" وهو يصف السعودية بأن لديها حدود مع إسرائيل، معتبرا ان "محمد" لا يفهم في الجغرافيا.

وقال الفلسطيني للقيادي الحوثي خلي إيران تبعث لكم سفن وقوارب تنقلكم إلى العراق ومن العراق الى فلسطين وتعالوا قاتلوا مع الفلسطينيين.

فلسطيني عظيم يرد على الارهابي #محمد_الحوثي الذي طلب من #السعوديه فتح الحدود للدخول للقدس ضحكا واستخفافا بالشعوب العربيه.