شاهد صورة نادرة وقديمة للملكة رانيا العبدالله قبل عمليات التجميل.. لن تصدقوا أنها هي!!صورة

لكن ما هو واضح في الصورة أن ملامحها تغيرت مع مرور الزمن، اذ كان لون شعرها مختلفاً، وشفتاها وأنفها مختلفة قليلاً، على الرغم من ان العديلات التجميلية التي قامت بها الملكة رانيا كانت للتحسين،

ما هو أمر يُحسب لها.وتشتهر الملكة رانيا العبدالله، بجمالها وأناقتها ودائماً تخطف الأنظار بأحدث إطلالتها، وذلك في جميع المناسبات والزيارات الرسمية وقد إختارتها Vanity Fair عام 2005 الملكة الأكثر أناقة في العالم.