سعودي كاد ان يقتل نفسه .. لن تصدق بأي مكان من جسده علق مفتاح سيارته بالخطأ !

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن فريق طبي بمدينة القنفذة السعودية من استخراج مفتاح سيارة عالق بالجهاز التنفسي لمريض أربعيني، في عملية استغرقت 15 دقيقة عن طريق المنظار، وأسفرت عن إنقاذ حياته.

وأوضحت صحة مدينة القنفذة أن المريض، البالغ من العمر 49 عاماً، وصل لقسم الطوارئ وهو يعاني من انسداد بمجرى التنفس، ليتضح بعد الفحص السريري والأشعة وجود مفتاح سيارة عالق في القصبة الهوائية.واعترف المريض للأطباء المعالجين بأنه ابتلع المفتاح أثناء لهوه به، ما تسبب له في حالة اختناق جزئي تطلب التدخل الجراحي عن طريق المنظار لاستخراج الجسم المعدني العالق.

وتقرر فورًا إدخال المريض قسم العمليات وتكثيف العناية الصحية له لكونه مريض قلب، وتم إجراء التدخل الجراحي عن طريق المنظار واستخراج المفتاح، ومن ثم متابعة الحالة عن طريق قسم التنويم لحين استقرار حالته الصحية وخروجه بالسلامة.