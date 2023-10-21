بعد أن صدقت توقعاتها بشأن غزة .. ليلى عبداللطيف” تفجر مفاجأة هي الأولى من نوعها هذا ماسيحدث بعد ايام!!

الرياض - محمد الاطلسي - اطلقت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف توقعات نارية في حلقة توقعات مرعبة، حيث كشفت عن كوارث بشرية ستحدث خلال الايام القادمة.

وبعد حادثة غزة، وتدخل المقاومة الفلسطينية بشن حملة هجوم على اس-رائ-يل، تحدث الجمهور أن الفلكية ليلى عبد اللطيف كانت قد تنبأت بهذا الأمر.

ليلى عبد اللطيف حذرت المواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغت-يال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضح-ايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.