كارثة مدمرة تزحف من الأردن وتدمر كل شيء امامها ... والملك الأردني يصدر توجيهات للجهات المختصة للتحرك الفوري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه !

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الرياض - روايدا بن عباس -تشير آخر الخرائط الجوية إلى أن انخفاضاََ طفيفاََ سيطرأ على درجات الحرارة نهار يوم الجمعة، بحيث يبقى الطقس معتدلاََ في كافة المناطق، وحاراََ نسبياََ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وفرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة شرق المملكة.

وبحسب التقرير الصادر عن موقع طقس العرب ووصل "رؤيا" نسخة عنه، ليلاََ يصبح الطقس مائلاََ للبرودة إلى بارداََ نسبياََ في مختلف المناطق مع ظهور كميات من السحب بمناطق مختلفة، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وينصح بارتداء ملابس أكثر دفئاََ خاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر.

أما يوم السبت فتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة لهذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس معتدلاََ إلى لطيفاََ نهاراََ في مختلف المناطق، وحاراََ نسبياََ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.وليلاََ يصبح الطقس مائلاً للبرودة إلى بارداََ نسبياََ في مختلف المناطق، ومعتدلاََ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ظهور كميات من السحب في مناطق مختلفة، كما وينصح بارتداء ملابس أكثر دفئاََ خاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر.