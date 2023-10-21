ممرضة سعودية تتبنى طفلة يمنية تعاني من فشل في الكبد .. تعرف على قصتها!

الرياض - محمد الاطلسي - تبنت الممرضة السعودية عبير عبد الله حالة طفلة يمنية كانت بحاجة لزراعة كبد. حيث شاركت الممرضة مقاطع تجمعها بالطفلة وهي تقوم على رعايتها والاهتمام بها.

بداية القصة

وقالت الممرضة عبير لـموقع "العربية.نت" : "قصتي مع ديانا عندما كانت مريضة بالمستشفى، وبدأت أتعرف عليها مع الأيام، وعرفت أنها مميزة ومختلفة عن باقي الأطفال، وهي تحب اللعب وتبادل الأحاديث، وأحببتها".

وتابعت: "ديانا تعاني من مشاكل صحية، وأبرزها فشل في الكبد، وزاد حبي لها بعد أن علمت بوفاة والدتها بسبب فشل في الكلى عندما كانت ديانا تبلغ من العمر 3 أشهر فقط".

وأضافت: "ديانا تزورني حاليا باستمرار وأتعامل معها وكأنها ابنتي، وأقوم بمساعدتها على الدراسة، وأخرج معها للتنزه، وهي تعيش مع والدها، ولكني قررت العناية بها ووجدت الدعم من أسرتي. مرض ديانا ومعاناة فقد أمها جعلتني أقرر التبرع لها بالكبد، ولكن والدها بادر بالتبرع وأمورها مستقرة حاليا".

تقديم كافة أنواع الدعم

وواصلت: "وبعد معرفتي بقصتها، قررت أن أشارك رواد مواقع التواصل كل التفاصيل، وأن أقدم لها كل أنواع الدعم المهني والنفسي والمعنوي، وأنا مستمرة في هذا الاحتواء الذي يسعدني، أنا أعتبرها مثل ابنتي".

وختمت حديثها: "أنا ممتنة لله الذي جعل مساعدة الناس جزءًا لا يتجزأ من حياتي، ووجدت الدعم من أسرتي التي تشجعني على دعم ديانا ورعايتها".