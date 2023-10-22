اول تعليق ناري لمتحدث الجيش الاسرائيلي بشان استهداف الحوثيين لاسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - عقّب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على إعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ أطلقت من اليمن واحتمال أنها كانت متوجهة لإسرائيل، الخميس.

وقال أدرعي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "قامت القيادة المركزية للجيش الأمريكي وسفن تابعة للأسطول الخامس باعتراض عدد من الصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة التي تم إطلاقها من اليمن. يشكل ذلك مثالاً على هيكلية الدفاع الجوي التي تم إنشاؤها في تلك المنطقة في الشرق الأوسط. ويدل اعتراض التهديد على القدرات الأمريكية في المنطقة.." وتابع: "دولة إسرائيل تملك من أفضل قدرات الدفاع الجوي حول العالم. وهي جاهزة للتعامل مع مثل هذه التهديدات أيضًا. لدى جيش الدفاع والقيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة قدرات التنسيق، وبلورة الصورة والتعاون على مستوى عملياتي عالٍ للغاية".

واعترضت المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني"، 3 صواريخ كروز والعديد من الطائرات بدون طيار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، الأمر الذي أكده البنتاغون بمؤتمر صحفي قبل وقت قصير.

ووفقًا للبنتاغون، كان الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن هم من شن هذا الهجوم، ولم يكن يستهدف المدمرة نفسها. بدلاً من ذلك، يقول البنتاغون إن الصواريخ كانت تتجه شمالاً على طول البحر الأحمر، باتجاه إسرائيل.

ورغم أن البنتاغون لم يذكر بشكل قاطع أن ذلك كان هدف الهجوم، إلا أنه يصر على أن الولايات المتحدة ستستمر في التصرف بهذه الطريقة، إذا رأت آخرين يحاولون التورط في هذه الحرب بأي شكل من الأشكال، وأنها ستستمر في الدفاع عن نفسها وعن مصالح الجنوب والولايات المتحدة وشركائها.