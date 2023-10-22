الحوثي يبلغ أمريكا بان الصواريخ لم تستهدف احد ولكنها ضلت طريقها !

الرياض - محمد الاطلسي - أبلغت الخارجية الحوثية السفير الأمريكي في سلطنة عمان ان الصواريخ ضلت طريقها وأنها تضمن حماية الممرات المائية الدولية من أي عمليات إرهابية .

وقالت مصادر مقربة للمشهد اليمني ان الخارجية الحوثية أجرت تحركات كثيفة لإبلاغ الخارجية الأمريكية ان الصواريخ التي اعترضتها البحرية الأمريكية لم تكن تستهدف البارحة الأمريكية .

وأضافت المصادر ان الخارجية الحوثية سلمت السفير الأمريكي في سلطنة عمان رسالة بذلك عبر محمد عبد السلام والذي يتخذ من العاصمة العمانية مسقط مسكن له كبوابه للتفاوض بإسم الحوثيين مع المجتمع الدولي .

وأكدت الرسالة الحوثية ان المليشيا الحوثية تضمن سلامة الممرات الدولية والحركة عبر باب المندب من التنظيمات الإسلامية الإرهابية المعادية لأمريكا في إشارة إلى الجماعات الدينية السنية .

ولم تنفي المليشيا الحوثية اوتأكد مسئوليتها عن استهداف البارحة الأمريكية بشكل علني مستخدمة الدبلوماسية السرية في محاولة الإستمرار في خداع الشعب اليمني أنها تعادي أمريكا وإسرائيل وفقا لشعاراتها الكاذبة والتي تستخدمها لاستقطاب اليمنيين المعاديين لأمريكا وإسرائيل وقتلهم في الأراضي الأمريكية خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة والذي بدأت بدعمه السلالة منذ تأسيس إسرائيل من خلال التوقيع على صفقة بساط الريح - وقعها الامام يحيى - لنقل اليهود اليمنيين إلى فلسطين من أجل إنشاء دولة اسرائيل والتي كان ينقصها السكان فقط .