اتفرج بالفيديو .. يمني يحضر زفاف صديقه السعودي وعندما قدم له هذه الهدية الثمينة حدث مالم يكن في الحسبان!

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وصول شاب يمني إلى إحدى مناطق المملكة العربية السعودية، قادما من اليمن لحضور حفل زفاف صديقه السعودي، بعدما عرف موعد زفافه.

ووصل الشاب اليمني ومعه آخرون، لتهنئة العريس السعودي، وتقديم الهدايا الثمينة تعبيرا عن مدى المحبة والتقدير والاعتزاز بينهما، وبين الشعبين اليمني والسعودي بشكل عام.يقول الشاب في الفيديو الذي رصده "المشهد اليمني" : إخوانكم من اليمن، جتنا دعوة غالية من رجال غاليين، جيناكم برمز عطاء، ودرع جنبية، وهدايا من اليمن، إن كانت كثيرة والله تستاهلونها، وان قلت شيء، تكملها المحبة والمخوة اللي بيننا، وسلامتكم".

واصطفت القبيلة السعودية للترحيب باليمنيين الواصلين، وقال متحدث بينهم: "وانتم سلوم، الله يحييكم، وانتم من اليمن أشقاءنا واخواننا واصل العرب، الشيم عندكم، والسلوم الطيبة والعادات الطيبة عندكم، والله لا يقطع السلوم الطيبة والعادات الطيبة بين الرجال المطاليب، والله يحييكم، صفكم وافي، وقصيدتكم وافية، وهداياكم وعطاياكم وافية، وتدل على طيب اصلكم وطيب روسكم، ومرحبا والله ومسهلا".

وعبر الطرفان عن مدى عمق العلاقة والمحبة وأواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، في مشهد نال استحسانا واسعًا، وانتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن والمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب اليمني، هو أحد المغتربين في السعودية لكن حفل الزفاف، صادف في وقت كان يقضي إجازته في اليمن، فقطع الإجازة وعاد إلى المملكة لمشاركة صديقه زفافه وأفراحه.