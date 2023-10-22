دولة عربية ترفض المشاركة في ”قمة القاهرة” بشأن فلسطين لهذا السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - رفضت الجزائر المشاركة في ''قمة القاهرة للسلام'' التي احتضنتها مصر اليوم السبت 21 أكتوبر للتباحث في شأن القضية الفلسطينية، في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت صحيفة الشروق الجزائرية إن "الرئيس عبد المجيد تبون تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة المقررة السبت 21 أكتوبر 2023 في القاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام".

وأضافت: "غير أن الجزائر واستنادا إلى مصادر موثوقة، قررت عدم المشاركة في هذا الاجتماع".

وذكرت الصحيفة أن المصادر ذاتها لم تشر إلى الأسباب التي تقف خلف قرار عدم المشاركة، غير أن المراقبين يربطون بين هذا الموقف وما تردد عن مشاركة وفد من إسرائيل في القمة التي مازالت قواتها تقصف القطاع المحاصر والممنوع من الماء والدواء والغذاء والكهرباء، بقرار من سلطات تل أبيب.

وأشارت الصحيفة الجزائرية "إلى أن "قمة القاهرة للسلام" تدرس سبل وقف إطلاق النار والاعتداء على سكان غزة وقضية الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإعادة إحياء عملية السلام بناء على حل الدولتين وحدود 1967، في الوقت الذي يلقي فيه الجيش الإسرائيلي آلاف الأطنان من الحمم على الأبرياء العزل في غزة، ولاسيما بعد المجزرة المروعة بحق الأطفال والنساء والمرضى في المستشفى الأهلي المعمداني".

وأوضحت في السياق أنه من المعلوم أن الجزائر لا تشارك في اجتماعات تكون إسرائيل طرفا فيها ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية ما يساهم في فهم خلفيات هذا القرار.

وانطلقت وانتهت أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 اليوم السبت بمشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وغاب الوفد الإسرائيلي عن القمة، فيما حضرت وفود أوروبية، عرقلت إصدار بيان نهائي للقمة بعد إصرار الأخيرة على تضمين البيان إدانة لحركات المقاومة الفلسطينية، وتبريرا للعدوان الإسرائيلي، وهو ما رفضته الوفود العربية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الديوان الأميري بقطر، مغادرة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مصر، فور انتهاء أعمال "قمة القاهرة للسلام"، من دون أن يلقي كلمة بلاده وهو ما شكل مفاجأة، خلال تلك القمة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة حتى مساء الجمعة الـ 4000 شهيد فيما أصيب أكثر من 13 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

يشار إلى أن القطاع يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.