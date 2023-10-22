رسميا.. مصر تطلق اول تعليق على مغادرة أمير قطر لقمة السلام

الرياض - محمد الاطلسي - في أول تعليق مصري على مغادرة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، قمة القاهرة للسلام في العاصمة المصرية السبت، نفى المتحدث بإسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، وجود خلافات تقف وراء مغادرة أمير دولة قطر للقمة خلال انعقادها

وقال المتحدث، في مداخلة مع الإعلامي المصري أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، إن الشيخ تميم "حضر وشرّف القمة، وهناك ارتباطات وترتيبات، ولا يوجد أي شىء على الإطلاق".

وأشاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بمشاركة أمير دولة قطر في القمة، قائلا إن "مشاركته مهمة باعتباره قائد الدولة".

وأصدر الديوان الأميري القطري بيانًا حول مغادرة الشيخ تميم مصر، موضحًا أنه غادر "بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام". وكان في وداع الشيخ تميم، الذي رافقه وفد رسمي، لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت، بحسب البيان.

يشار إلى أن الشيخ تميم بن حمد لم يدل بكلمة خلال القمة.