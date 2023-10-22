رجل أدمن تناول الأسماك نيئه.. وعند إجراء عملية لكبده كانت الصدمة التي صعقت الأطباء..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أجرى رجل صيني عملية جراحية لإزالة نصف كبده بعد أن امتلأ بالديدان بسبب حبه الشديد لتناول أسماك غير مطبوخة جيدا .

وكشف مستشفى “هانغتشو فيرست بيبولز” في شرق الصين، أن مواطنا من هانغتشو البالغ من العمر 55 عاما، والملقب بـ “شاي” (Xie)، عانى من فقدان الشهية والتعب وآلام خفيفة في البطن بعد زيارة عائلته في سيتشوان في فبراير الماضي.

ذهب “شاي” إلى المستشفى بعد أربعة أشهر، عقب معاناته من قشعريرة وحمى شديدة لمدة ثلاثة أيام، وذهل الأطباء عندما اكتشفوا أن كبد المريض يحتوي على كتلة ضخمة مليئة بالصديد يبلغ طولها 19 سم وعرضها 18 سم.

وحاول الجراحون في البداية تقليل النتوء الاجتياحي مثل الكيس، عن طريق تجفيف الكتلة من السوائل، ولكنهم أدركوا بسرعة أن العدوى شديدة جدا، وقرروا قطع نصف الكبد.

واكتشف الجراحون أن الكتلة كانت تحتوي على عدد لا يحصى من البيض الذي وضعه متفرع الخصية الصيني أو وشيعة الكبد الصينية، وهو طفيل موجود في المأكولات البحرية النيئ .