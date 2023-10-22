مفاجأة يفجرها استشاري سعودي:هذا النوع من اللحوم يعد سبب رئيسي بالسرطان

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح مدير المركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي الدكتور السعودي مشبب العسيري أن اللحوم المصنعة سبب رئيسي ومؤكد للإصابة بالسرطان.

وقال خلال مداخلة له مع قناة " روتانا خليجية" ، أن العلماء توصلوا خلال عام 2015، أن اللحوم الحمراء سبب محتمل للإصابة بالسرطان.

وتابع، بينما تم التوصل من خلال الدراسات إلى أن اللحوم المصنعة سبب رئيس ومؤكد للإصابة بالسرطان.

وأشار إلى أن العلاقة بين الغذاء والإصابة بالسرطان هو موضوع شائك، لأن الغذاء يبدأ من البذور ،ثم التربة، والمبيدات، وأيضا نوع الحيوان وعمره، وما تعرض له من الأدوية، والهرمونات، أو التركيبات التي تغير من المواد الكميائية في اللحوم، ثم التصنيع.

أ.د. مشبب العسيري - مدير المركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي : اللحوم الحمراء تسبب السرطان بطريقة محتملة والمصنعة سبب رئيس ومؤكد للإصابة بالسرطان