اتفرج بالفيديو ..اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب لما يجري من حرب إبادة في غزة !

الرياض - محمد الاطلسي - لم تتوقف الاحتجاجات الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلا قليلاً خلال السنة الحالية، حيث تتواصل الاحتجاجات ضده وضد سياساته، خاصة مع ما تشنه آلة الحرب الصهيونية من عدوان وحرب إبادة على غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وصدم الشارع الإسرائيلي من قوة الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر على القواعد والمراكز العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية، ما أدى إلى ضربة كبيرة لهم من وقوع قتلي بالمئات وأسر العشرات وتدمير منشآت عسكرية وأخذ معدات وأسلحة من المواقع الاسرائيلية، فضلا عن اختراق الحائط الدفاعي الكبير الذي تحاصر به حكومة الاحتلال أهالي غزة.

وبسبب حصيلة القتلى الكبيرة والرعب من صواريخ المقاومة، خرج الإسرائيليون في الساعات الماضية ضد نتنياهو، مطالبين بعودة الأسرى، واقتحم أهالي الأسرى مكان منزل نتنياهو.

واستنكر الأهالي الفعل الذي تقوم به حكومة الاحتلال بقصف غزة المستمر ليس خوفا على حياة أهالي غزة بل خوفا على الأسرى الموجودين في القطاع.