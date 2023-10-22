بعد اللقاء التلفزيوني الذي أثار مواقع التواصل الاجتماعي .. تعرف على هالة دياب زوجة باسم يوسف !

الرياض - محمد الاطلسي - يبحث عدد كبير عن معلومات عن زوجة باسم يوسف، بعدما ذكر في لقائه الشهير أنها فلسطينية والاتصال بأهلها انقطع، وفي السطور القادمة نعرض لكم بعض المعلومات عن هالة دياب.

هالة دياب زوجة باسم يوسف

هي مصرية فلسطينية، ولدت في 16 يناير 1973، درست الطب وتعمل جراحة قلب وصدر، تزوجت باسم يوسف في أكتوبر 2010، وحضرت معه حفل توزيع جوائز إيمي الدولية في مانهاتن نيويورك.بالرغم من الشهرة الكبيرة التي يحصدها باسم إلا أن زوجته لا تنال نفس الشهرة، حيث أنها نادرًا ما تظهر مع باسم يوسف في المهرجانات أو الاحتفالات، وتحافظ دائمًا في أن تكون بعيدة عن الأضواء.

هالة دياب زوجة باسم يوسف زوجة باسم

تحافظ هالة على الحياة الخاصة الهادئة مع أولادها، حيث أنها أم لطفلين نادية وآدم باسم يوسف، ونجحت في الحافظ على سرية حياتهم الشخصية نسبيًا، مع احترامهم لمهن وخيارات بعضهم البعض.

هالة وباسم

ولا يوجد معلومات عامة عن عائلتها، لكن أشار باسم خلال لقائه الأخير أنها فلسطينية وأهلها في خطر كما انقطع الاتصال بهم.

وباسم يوسف ايضًا يحرص على إبقاء أطفاله بعيدًا عن الأضواء، حيث نادر ما يظهروا معه أو ينشر لهم صور على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر، ظهر باسم يوسف مع المذيع بيرس مورغان، في نقاش ساخن وعاطفي حول المعاملة التاريخية لفلسطين خلال صراعهم مع إسرائيل، وعرض باسم خلالها الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي.

وأثارت تلك الحلقة إعجاب وحازت على إشادة عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، ووتصدر باسم التريند لعدة أيام متواصلة، ليعد مرة أخرى إلى الجمهور المصري عودة قوية.