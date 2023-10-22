عروس عربية حسناء تصل إلى السعودية بثوب الزفاف وما حدث لها في مطار الرياض صدم الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا حول هروب عريس من عروس في المطار بعد سفرها له في السعودية، وهي قصة حقيقية كشفت عنها أروقة محكمة الأسرة في بلبيس بمحافظة الشرقية المصرية.

فقد انهارت العروسة حديثة الزواج أمام هيئة المحكمة تطلب الطلاق من عريسها مرددة: “كسر نفسي وجرح قلبي”.

الدعوى التي قدمتها عروس شابة طلبت فيها الطلاق للضرر روت فيها ما حدث لها بعد ساعات من زفافها على عريسها الذي يقيم في بلد يفصل بينهما آلاف الكيلو مترات حيث تزوجته بتوكيل أرسله لشقيقه وقالت إنها فور وصولها إلى عريسها في مطار المملكة العربية السعودية فوجئت به يصرخ بأنها ليست من أرسلت إليه صورتها وفر منها بالمطار.

بعد إتمام عقد القران سافرت العروس إلى عريسها الذي توجه إلى المطار لانتظارها وكانت المفاجأة عندما شاهدها ووجدها لا تشبه الصورة التي رآها فأعجبته وفور تأكد من أنها العروس المنتظرة هرب منها في صالة المطار “جري وسابها” فقامت العروس بمطاردته والجري خلفه إقناعه بأنها زوجته ومعرفة سبب هروبه منها.

صراخ العروس وانهيارها ومطاردتها بفستان زفافها لشاب وسط صالة الوصول دفع القادمين مع العروس على ذات الطائرة لاعتقاد أنها تطارد لص سرق منها متعلقاتها وأنها تلاحقه لاسترداده حتى غادر الشاب المطار وجلست على الأرض بانهيار ويأس تلطم خديها وتصرخ بقهر.

أحد المصريين المرافقين للعروس بالطائرة دفعته حالتها وهيئتها المحزنة لسؤالها حول مطاردة هذا الشخص فأجابته بأنه زوجها وأنه يراها لأول مرة وفاجئها برده القاسي: “ايه ده انتي وحشة مش زي اللي شوفتها في الصورة جسمك وحش شكلك مش عاجبني مش هتبقي مراتي”.

وأضافت أنه تركها ولا يرغب في اصطحابها معه وخرج من المطار ولا تعلم كيفية التصرف ولا أين تذهب خاصة أنها حضرت بفستان زفافها للقاء عريسها ولا تعرف أحدا غيره في المملكة السعودية.

تحركت شهامة المسافر المصري بسبب حالة العروس السيئة خاصة أنها تحطمت نفسيا لما فعله عريسها في يوم زفافهما فأخبرها بأنه يستطيع مساعدتها بأن يحجز لها تذكرة للعودة إلى مصر ويعطيها مبلغ مالي تعود به إلى بلدتها، وفور عودتها إلى الأراضي المصرية رفعت الزوجة دعوى تطليق للضرر والتي قبلتها المحكمة وقضت بتطليقها.