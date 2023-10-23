تعرف على المدن التي سيصلها إعصار "تيج" خلال الساعات القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفلكي اليمني، أحمد الجوبي، أن إعصار "تيج" تبلغ سرعة الرياح بمركزه 122 كم في الساعة الواحدة.

وقال الجوبي في بيان له إن الإعصار سيصل إلى جزيرة سقطرى اليمنية صباح يوم الأحد كالتالي :-

1 - اريسل 67 كم في الساعة

2 - حولاف 50 كم في الساعة

3 - حديبو 44 كم في الساعة

4 - كام 39 كم في الساعة

5 - قلنسية 37 كم في الساعة

6 - ثمرة 32 كم في الساعة

فيما سيصل إعصار "تيج" إلى السواحل اليمنية والعمانيةـ بحسب الفلكي الجوبي، الثلاثاء القادم على النحو التالي :

1 - رخيوت ، عمان 102 كم في الساعة

2 - خرفوت ، عمان 96 كم في الساعة

3 - اجدروت ، عمان 91 كم في الساعة

4 - حموت ، عمان 90 كم في الساعة

5 - حوف ، اليمن 89 كم في الساعة

6 - الغيضة ، اليمن 46 كم في الساعة

7 - صلالة ، عمان 44 كم في الساعة

وأضاف الجوبي أن "الأجواء بمشيئة الله اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 الموافق 7 ربيع ثاني 1445 اجواء معتدلة الى باردة مصحوبة برياح قوية سرعتها 19 كم في الساعة واعلى درجة حرارة نهارا 26° وادنى درجة حرارة ليلا 9° ومعدل الرطوبة 39% ".

وكانت قوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة، أعلنت في وقت سابق إتخاذ حزمة من التدابير الاحترازية للحد من الأضرار البشرية والمادية التي يمكن أن يخلفها إعصار(تيج) المتوقع أن يضرب السواحل الشرقية للبلاد خلال الأيام القادمة.