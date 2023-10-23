خبر سار للمغتربين اليمنيين .. بنكا الراجحي والتضامن يعلنا تقديم هذه الخدمة المجانية لهم في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن رجل الأعمال اليمني البارز، شوقي أحمد هائل، اليوم الأحد، عن تقديم خدمة مجانية للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية.

وقال هائل في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، تعليقا على إعلان شراكة بين بنك التضامن الاسلامي ومصرف الراجحي في السعودية، إن هذه الشراكة القوية بين بنك التضامن ومصرف الراجحي - أحد أكبر البنوك في السعودية - تساهم في تعزيز قوة العلاقة مع كبار البنوك العالمية، وتقديم مزايا وخدمات ذات قيمة اضافية للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية لتمكينهم من سهولة تحويل الاموال لأي مكان في اليمن وبكل أمان وسهولة.

وأضاف: نسعى دائما في بنك التضامن، لخلق شراكات جديدة لتوسيع خدماتنا وتقديم الأفضل للجميع، ويعمل فريق البنك بشكل مستدام في تقوية وتوسيع حضوره عالميا لخدمة المغتربين ولدى البنك خطط انتشار واسعة في المراحل المقبلة.

وتقدم هائل بالشكر والتقدير لعملائهم وفريق عملهم الرائع.

وكان بنك التضامن أعلن أن حوالات المغتربين مجاناً عبر مصرف الراجحي في السعودية.