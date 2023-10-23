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الجيش الإسرائيلي يقصف احد المواقع المصرية .. والمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية يعلق على ذلك !

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الرياض - محمد الاطلسي - علق المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، على قيام الجيش الإسرائيلي بقصف أحد المواقع المصرية داخل منطقة كرم أبو سالم قرب الحدود.

 

 

 

 

 

وقال المتحدث العسكرى في بيان رسمي: "خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية، بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

 

وتابع: نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة".

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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