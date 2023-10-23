داعية إسلامي يمني كبير يكشف عن القاتل الأول في غـ.زة

الرياض - محمد الاطلسي - تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، فمنذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، وصل عدد الشهداء إلى 3785 بينهم 1524 طفلاً.

وبهذا الخصوص، كشف الداعية الاسلامي الكبير، رئيس مؤسسة طابة للدراسات الاسلامية الحبيب علي الجفري، عن القاتل الأول والمتورط الرئيسي في جرائم الإبادة الجماعية التي تقدم عليها قوات الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة منذ نصف شهر.

وقال الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، في رسالة شديدة اللهجة، على حسابه الرسمي بموقع إكس - تويتر سابقاً- ان : "القاتل الأول للأبرياء في فلسطين هم ساسة الغرب".

وأكد الحبيب علي الجفري أن الساسة الغرب اهم الذين برروا مسبقًا كل جرائم الاحتلال تحت شعار "حق الدفاع عن النفس".

وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلي الصهيوني، يقوم بقصف النساء والأطفال والمستشفيات في غزة وفلسطين بأسلحة وذخائر الغرب.

وأوضح بأن "الكيان وجيش الاحتلال الإسرائيلي المُحتَل هو مجرد أداة وضيعة لتنفيذ سياسات "العالم الحر" في منطقتنا".

ووجه الداعية الحبيب علي الجفري رسالة شديدة اللهجة قائلا: "إلى ساسة الغرب الذين يحترفون إعطاء دروس حقوق الإنسان لحكوماتنا وشعوبنا:

"أغلقوا أفواهكم إلى الأبد"، فألسنتكم وأيديكم ملطخة بدماء أطفال غزة".

واختتم الجفري تدوينته بالدعاء إلى المستضعفين في فلسطين: "اللهم انصر إخوتنا في فلسطين، واحفظهم، واحقن دماءهم، وعجّل لهم بالفرج يا واسع الألطاف يا ذا الجلال والإكرام".