الأعنف منذ بداية القصف .. طائرات الاحتلال تمطر القطاع بغارات غير مسبوقة !

الرياض - محمد الاطلسي - تشن طائرات الاحتلال الصهيوني في الأثناء ومنذ ساعات، قصفا عنيفا لم يسبق له مثيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يمطر غزة بغارات عنيفة وغير مسبوقة، في متخلف أحياء القطاع المحاصر.

في الأثناء ارتقى 14 شهيد وأكثر من 25 إصابة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على 3 منازل على رؤوس ساكنيها في خانيونس جنوب قطاع غزة .

وتلقت جميع مستشفيات قطاع غزة الليلة، إنذارات من جيش الاحتلال بالإخلاء تمهيدا للقصف الممنهج والمتعمد من قبل الاحتلال الغاشم، أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الذي عبر عن تخوفه من ارتكاب الاحتلال الصهيوني لمجازر وحشية بحق المدنيين أكبر من مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال مساء الثلاثاء الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وقبل قليل، أكد قادة أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، دعمهم لإسرائيل في استمرار ارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، تحت مسمى "الدفاع عن النفس".

وفي تصريحات تحاول امتصاص الغضب الشعبي في تلك البلدان، قال القادة إنهم يدعون للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، في وقت لم يتطرقوا بكلمة تجاه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، قال في وقت سابق من فجر اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمعدل مجزرة لكل ساعة، راح ضحيتها 266 شهيدًا بينهم 117 طفلا أغلبهم جنوبي قطاع غزة.

وكان طيران الاحتلال الصهيوني شن قبل قليل، قصفا جويا مباشرا على محيط مستشفى القدس بمدينة غزة، بعد أيام قليلة من مجزرة إبادة جماعية غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال في مسشتفى المعمداني وسط القطاع المحاصر.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الصهيوني شنت غارات مباشرة على محيط مستشفى القدس بمدينة غزة، وغارات أخرى على منزل بالقرب من مستشفى الشفاء غربي المدينة.