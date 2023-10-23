هذه أكثر دولة عربية تفضلها الفتيات السعوديات ويرغبن في الزواج من رجالها.. واستشارية تكشف السبب؟

الرياض - محمد الاطلسي -

�ن السبب فتيات السعودية يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية في الآونة الأخيرة انتشرت معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن النساء السعوديات يعبرن عن رغبتهن في الزواج من رجال أجانب، كشف تقرير حول انتشار هذا الاتجاه أن الرجال المصريين يتصدرون قائمة الأكثر تفضيلًا بواسطة النساء السعوديات، على سبيل المثال صرحت الدكتورة زهراء المعبي، صاحبة درجة الدكتوراة في الصحة النفسية والأسرة، بدعم قوي لفكرة زواج النساء السعوديات من شركاء أجانب من جنسيات مختلفة، مثل المصريين واللبنانيين، جاء ذلك بعد صدور تشريعات متعددة تدعم النساء السعوديات في حالة انفصالهن عن شريك أجنبي. تعود أسباب اهتمام النساء السعوديات بالزواج من أجانب إلى عدة عوامل، على سبيل المثال تشير الدكتورة زهراء المعبي إلى أن الرجل السعودي غالبًا ما لا يعامل النساء بنفس الرعاية التي يتلقونها من الشركاء الأجانب، عندما تتزوج النساء السعوديات من الرجال الأجانب، غالبًا ما يجدن أنفسهن يتلقين معاملة أفضل، حيث يكون الشريك الأجنبي عادة مهتمًا دائمًا برغباتهن ويعاملهن بلطف، تمنح هذه الزيجات أيضًا للنساء مزيدًا من السيطرة على وضع إقامتهن في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة الدور المتزايد للنساء السعوديات في اختيار شريك حياتهن. عوامل نجاح زواج النساء السعوديات من الأجانب فيما يتعلق بعوامل نجاح زواج النساء السعوديات من الأجانب، شرحت الدكتورة زهراء المعبي أن هناك العديد من الشروط التي يجب توفيرها لتحقيق نجاح هذا الزواج، بما في ذلك اختيار شريك مناسب يمتلك جميع الصفات التي تضمن الاستقرار والسعادة.