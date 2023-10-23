سقوط اصابات بقصف اسرائيلي لموقع عسكري مصري.. تفاصيل جديده

الرياض - محمد الاطلسي - اسرائيل تعلن حربها على مصر .. وتبدأ بأول قصف لموقع عسكري مصري تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة للحظة تصاعد الدخان في معبر كرم أبو سالم على الحدود المصرية الفلسطينية بعد قصفه عن طريق دبابة إسرائيلية بالخطأ. وأكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان مساء الأحد، وقوع إصابات لبعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري: "خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة يوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ". وأضاف أنه نتج عن ذلك إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية. وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان مساء الأحد إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم، عن طريق الخطأ. وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم. وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، مبديا أسفه عن الحادث. المصدر: RT