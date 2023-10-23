لأول مرة مفاجأة أممية لليمنيين.. هذا ماورد فيها!

الرياض - محمد الاطلسي - شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، على أن اليمن يمر بمنعطف حاسم ما زال يحمل في طياته فرصة تقريب اليمنيين من تحقيق السلام العادل الذي يصبون إليه.

واختتم هانس جروندبرج، المبعوث الأممي إلى اليمن، زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض حيث التقى بمسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين.

وذكر بيان لمكتب المبعوث الأممي، أن «المناقشات تركزت على الخطوات المقبلة في سبيل تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وعملية سياسية جامعة بين اليمنيين برعاية أممية».

والتقى المبعوث الأممي، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لمناقشة تطورات جهود الوساطة الأممية.

وقال جروندبرج :«لا يمكن صياغة حل مستدام للنزاع في اليمن إلا من قبل اليمنيين أنفسهم، يجب أن تجتمع الأطراف كافة في إطار جامع لبناء مستقبل سلمي مشترك».

وأكد جروندبرج على أن الأمم المتحدة ملتزمة ومستعدة لتقديم هذه المساحة بمجرد أن تتخذ الأطراف الخطوات الحاسمة اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع.

كما عقد مبعوث الأمم المتحدة اجتماعاً مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، حيث اتفقا على ضرورة استمرار دعم المنطقة لليمن على مدار مسار السلام والتعافي.