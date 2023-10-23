اتفرج جندي إسرائيلي يهاجم "نتنياهو" خلال زيارته قاعدة عسكرية بغلاف غزة.. فيديو

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو، قيام جندي إسرائيلي بمهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء زيارته قاعدة عسكرية في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقال الجندي خلال مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي: "اسمعني جميع اصدقائي تم ذبحهم، يا ابن العاهرة قمت بتخريب الدولة".

وحاول أحد الضباط تهدئة الجندي وقال له: "هذا غير مناسب الآن، أنت ترتدي البدلة العسكرية في قاعدتي، عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا".

ورد الجندي على الضابط: "لا تلمسني، هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعاً"، ليرد عليه الأخير: "لا قاعدتي".

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