اتفرج..موطن سعودي يقود سيارة وسط طريق مظلم وفجأة حدث شيء لايتصورة عقل ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شخصين يضلان الطريق بسبب عدم وجود لوحات إرشادية أو إنارة.

وأظهر الفيديو شخص يقود سيارة برفقة آخر، ويسيران على الطريق وسط الظلام، وسأل أحدهما عن الإرشادات في نهاية الطريق، ورد الآخر :"ما في إرشادات".

وأبان الفيديو قائد السيارة يتجاوز طريق الأسفلت، ويتحرك وسط أرض رملية، وقال الشخص الذي يرافقه:" وين الخط راح، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي نهاية الفيديو تمكن قائد السيارة من العودة إلى طريق الأسفلت.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا:"واضح متمرس على البر قيادته محترفة"، وكتب مغرد:"كيف تفاجأ وهو جالس يصور؟. فيما قال مغرد:"بسم الله المكان يخوف المفروض أي مكان بتروح له أول مره ماتروح لوحدك".