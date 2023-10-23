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العدوان الإسرائيلي يعتذر للعرب بعد فعله هذا الأمر منذ القصف الهمجي على غزة !

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الرياض - محمد الاطلسي - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم عن طريق الخطأ.

وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم.

 

 

 

 

 

 

وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله.

وأبدى الجيش الإسرائيلي أسفه عن الحادث.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن قصفا إسرائيليا وقع بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام أن القصف لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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