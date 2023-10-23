مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في اليمن تصدر تصريحا مهم

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في اليمن، يوم الأحد، تصريحا مهما.

وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد عبدالجبار سالم توفر جوازات السفر بعد وصول دفعات منها إلى مراكز الاصدار في داخل وخارج اليمن؛ وفقا لوكالة " سبأ ".

وقال سالم إنه تم توفير مليوني دفتر وسيتم طباعة كافة الجوازات المتأخرة وإنجاز معاملات الجوازات الموجودة في مراكز الاصدار، داخل وخارج البلاد.

وأوضح أن المصلحة قد أصدرت نحو 7 ملايين جواز سفر منذ نقل المصلحة إلى العاصمة المؤقتة عدن عام 2016، بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية على مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المصلحة بدأت نشاطها في المناطق المحررة من الصفر.

واضاف أنه تم فتح عشرة فروع لإصدار الجوازات في المحافظات المحررة، لاستقبال جميع المواطنين اليمنيين القاطنين في تلك المناطق، كما تم فتح ما يقارب خمسة عشر مركز إصدار في السفارات والبعثات في الخارج لخدمة المواطنين المغتربين في أنحاء العالم كخطوة متقدمة وسباقة لجميع الدول.