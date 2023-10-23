مقطع فيديو استعراضي لمحاولة تخويف إسرائيل من الاجتياح البري لغزة (الجحيم بانتظاركم) !

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت سـرايا القدس التابعة لحركة حماس مقطع فيديو حول التحضيرات للاجتياح الإسرائيلي البري لغزة، معلقة عليه بالقول "الجحيم بانتظاركم".

وظهر جنود سرايا القدس من داخل الأنفاق العميقة، في محاولة لإخافة جنود الجيش الإسرائيلي من الاجتياح البري على غزة، بحسب ما يوضح الفيديو.

وتمثل الأنفاق والتضاريس الوعرة في أرض غزة والتي أنشأتها حماس للتخفي عن عيون عدوها، أكبر تهديد لها في عملية الاجتياح البري.

ويظهر المقطع تمركز مقاتلي سرايا القدس في الأنفاق، بالإضافة إلى الأسلحة وتجهيزات الاتصالات بين المقاتلين.

هذا وقد وصف رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل في وقت سابق بأن الهجوم المباغت على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، وأنه كان يعلم جيدا تبعات العملية يوم 7 أكتوبر.