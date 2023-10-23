تعرف على أكبر 3 دول عربية انتاجا للنفط وفقاً لتقرير دولي .. المفاجأة في ترتيب اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - وفقًا لتقرير صادر عن معهد الطاقة في نسخته الـ72 تحت عنوان "المراجعة الإحصائية للطاقة العالم"، ارتفع إنتاج النفط العالمي بمقدار 3.8 مليون برميل في اليوم في عام 2022، حيث استحوذت منظمة أوبك+ على أكثر من 60٪ من الزيادة. ومن ضمن جميع الدول سجلت السعودية (1،182،000 برميل في اليوم) وأمريكا (1،091،000 برميل في اليوم) أكبر الزيادات. وفي المقابل سجلت نيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج (184000 برميل في اليوم) مع انخفاض الإنتاج في ليبيا أيضًا بمقدار 181000 برميل في اليوم.

وبناء على البيانات الظاهرة في التقرير، تصدرت منطقة الشرق الأوسط الحصة الأعلى من الإنتاج العالمي للنفط في 2022، بمقدار %32.7، حيث تصدرت السعودية المرتبة الأولى في حجم الإنتاج من بين الدول العربية، ليصل حجم إنتاجها للنفط 573 مليون برميل في 2022، لتليها العراق بمقدار 221 مليون برميل ومن ثم الإمارات بـ181 مليون برميل.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية وفقًا لحجم إنتاج النفط خلال عام 2022.