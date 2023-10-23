اتفرج بالصور..كائن غريب يثير الرعب في السعودية .. وبيان عاجل من المركز الوطني لسكان ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - عجت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا في المملكة العربية السعودية، خلال يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، الثاني من شهر ربيع الآخر 1445 هجرياً، بفيديو لطائر غريب في السعودية.

وأوضح الفيديو الذي انتشر بسرعة الصاروخ بين رواد السوشيال ميديا، على الرغم من أن مدته لم تتجاوز الثلاثة عشر ثانية فقط، حيث ظهر طائر قل نظيره، جري الحصول عليه من قبل مواطن من خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية.

ما اسم هذا الطائر

وحاول العديد من المواطنين في السعودية عبر تعليقات لهم على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة إكس “تويتر سابقاً” والتي من بينها ما هو اسم هذا الطائر، حيث قام أحد المتابعين بالرد على أنه الطائر يسمى طائر السبد ويلقب بـ”ملهي الرعيان”، لافتاً إلى أن من خصاله أنه يظهر نفسه على أنه مريض أو مكسور وغير قادر على الطيران.

بيان من المركز الوطني للحياة الفطرية

في هذا السياق قام المركز الوطني للحياة الفطرية في السعودية بإصدار بيان رسمي والذي حسم الكثير من تساؤلات حول هذا الطائر مؤكداً على الرواية السابقة والتي تقول أن هو طيور السبد أو ما يطلق عليه بالعامية “ملهي الرعيان”، وأن أنواعه في السعودية، كالمهاجر العابر والمهاجر المتكاثر، كما يوجد أنواع مقيمة بجبال جنوب غربي المملكة وفي سهول تهامة، حيث أنه يعيش في محاذاة أفرع الشجر، على غير عادة الطيور الأخرى التي تحط بعرض الأفرع، الأمر الذي يساعدها في الاختباء خلال النهار.