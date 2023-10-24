الوافدون من هذه الفئات يمكنهم رسميا الحصول على الجنسية السعودية مقابل شرط بسيط!!

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الجنسية السعودية، من أهم الجنسيات التي يبحث عنها العديد من المواطنين والوافدين الراغبين في الحصول عليها على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى أن الجنسية السعودية لها العديد من المزايا المختلفة والفوائد المتعددة على المستوى الشخصي والمهني، مع العلم أن المملكة العربية السعودية، سهلت إمكانية الحصول عليها لجميع المواطنين والمغتربين الراغبين في الحصول عليها، وتُعطي ز، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

منح الجنسية السعودية للوافدين.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا يُفيد بمنح بعض الجنسيات الجنسية السعودية، وذلك بعد دراسة دقيقة من مجلس الشورى السعودي، على أن يأتي المنح وفقًا لضوابط ومعايير حددها مجلس الشورى، برئاسة اللواء عبد القادر كمال، ومن أولى بالحصول على الجنسية السعودية هم المواليد داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عند بلوغهم سن العاملين للإختيار ما بين الجنسية السعودية أم الإحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.

شروط منح الجنسية السعودية للوافدين

هناك بعض الشروط الهامة من أجل الحصول على الجنسية السعودية، لجميع الراغبين في ذلك وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم حامل لجواز سفر ساري من بلده الأصلي.

يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون قد مر على إقامة الوافد داخل المملكة 10 سنوات متتالية على الأقل.

يجب وأن يكون من أصحاب المهن الحرة التي تحتاج إليها المملكة العربية السعودية.