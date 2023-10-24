اثارت الجدل .. سحب مرعبة على هيئة أثداء البقر تغطي سماء السعودية !

الرياض - محمد الاطلسي - ذكر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في جامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، إن سحب الماماتوس هي سحب مرعبة مخيفة في شكلها، ووصفها، وهي من أغرب أنواع السحب تتشكل أحياناً على هيئة أثداء البقر، وقد شهدت بعض مناطق السعودية تكون مثل هذه السحب.

وقال عبر حسابه على منصة اكس (تويتر سابقاً) اليوم إن هناك أكثر من 10 نظريات مختلفة لعلماء الأرصاد تحاول تفسير تشكلها. وتظهر عادة تحت سحب المزن الركامي العظيمة، وفي أجواء مفعمة بالرطوبة.

وتتشكل سحب الماماتوس عامة على ارتفاعات مختلفة، وفي أشكال مختلفة، وتلعب الرياح دوراً كبيراً في تنوع أشكالها وصورها، والتي تصيب المشاهد أحياناً بالدهشة، بل بالخوف، خاصة عندما تتشكل سحب الماماتوس على هيئة أثداء البقر، وأحياناً على هيئة أنابيب طولية متجاورة، أو ضفائر شعر، أو أنصاف كور متجاورة ومتجانسة، أو على هيئة تموجات متجانسة كتموجات الشعر، وأحياناً يظهر أكثر من نوع لها في وقت واحد. وتُدعى تلك الظاهرة بسحب “الماماتوس” Mammatus clouds، وأصل الكلمة لاتينية mamma (ماما) وذلك كونها سحب على هيئة أثداء، وتظهر أحياناً في جهة واحدة من السماء، وربما في جزء يسير من السماء، وأحيانا تمتد من الأفق إلى الأفق، وهي سحب مرعبة مخيفة في شكلها، ووصفها، وهي من أغرب أنواع السحب التي عرفها الإنسان، وهناك أكثر من عشر نظريات مختلفة لعلماء الأرصاد تحاول فك رموزها وتفسير ظهورها.

وسحب الماماتوس هي سحب نادرة في المناطق الرطبة، فكيف بمناطقنا الجافة، وعلى الرغم من ذلك شُوهدت في أكثر من مكان في السعودية كمكة المكرمة وأبها، وحائل. وتظهر عادة سحب الماماتوس تحت سحب المزن الركامي العظيمة، وفي أجواء مفعمة بالرطوبة، وعواصف رعدية ممطرة، كما تتلون بألوان مختلفة، تتوقف على سماكة السحب التي تعلوها، والوقت الذي تظهر فيها من النهار، وزاوية سقوط أشعة الشمس عليها، وهي تتشكل وتظهر عادة متزامنة مع سحب السي بي cumulonimbus (المزن الركامي) العظيمة والتي تتسبب بالعواصف الرعدية العنيفة، متزامنة مع أجواء دافئة نسبياً، وقد يظهر ويتشكل إعصار التورنيدو في مثل تلك الظروف، كما أن سحب الماماتوس خطرة على الملاحة الجوية لعنف المطبات الهوائية فيها.