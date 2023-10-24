بوساطة مصرية قطرية .. اتفرج بالفيديو لحظة إفراج حماس عن محتجزتين إسرائيليتين وكيف ودعتا كتائب القسام!

الرياض - محمد الاطلسي - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن امرأتين إسرائيليتين أفرجت عنهما حركة حماس سُلما إلى الجيش وهما في طريقهما إلى منشأة طبية في إسرائيل.

وجاء في بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن السيدتين هما نوريت يتسحاك (79 عاما) ويوخفد ليفشيتز (85 عاما).

وكانت قد وصلت الرهينتان إلى معبر رفح، مساء الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أش أ).

وقالت الوكالة أن "سيدتين كانتا محتجزتين في غزة وصلتا الى معبر رفح بعد نجاح الجهود المصرية في الإفراج عنهما".

تعليق حماس

من جهتها، أكدت حركة حماس أنها أفرجت عن امرأتين تحتجزهما في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

لدواع إنسانية

وقال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة في بيان "قمنا وعبر وساطةٍ مصريةٍ قطريةٍ بإطلاق سراح المحتجزتَين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز لدواعٍ إنسانيةٍ ومرضيةٍ قاهرة".