استهداف قواعد أمريكية بدول عربية والانفجارات تهز المكان.. تفاصبل

الرياض - محمد الاطلسي - قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليلة أمس ، خطابا مباشرًا له، بعد ورود معلومات خطيرة عن استهداف جوي تعرضت له قواعد أمريكية في دولتين عربيتين، مخلفا انفجارات كبيرة.

وقال بايدن خلال الخطاب المباشر: "أعتذر أحتاج إلى الذهاب إلى غرفة العمليات بالبيت الأبيض هناك أمر عاجل يجب أن أهتم به" ، ثم غادر بشكل فوري.

في السياق، ذكرت وكالة أبناء عالمية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن هجوم بطائرات مسيرة استهدف قوات أميركية في قاعدة التنف في سورية، امس الإثنين.

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين نفسهما، اللذان لم يكشفا عن هويتهما، أن الهجوم وقع في قاعدة التنف بالقرب من حدود سورية مع العراق والأردن؛ دون وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في وقت سابق من اليوم، أن واشنطن سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد وبطاريات إضافية من منظومة باتريوت إلى الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد إعلان فصائل مسلحة في العراق، استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية.