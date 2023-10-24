للتخلص من العنوسة .. السعودية تسمح لبناتها الزواج من هذه الجنسية العربية !

الرياض - محمد الاطلسي - مع تطورات الحياة وتغير الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية لرؤية 2030، أصبح زواج بنات السعودية من أجانب ممكنًا. وهناك أسباب تقف وراء هذا التغير، أهمها الخوف من مشكلة "العنوسة" وفي بعض الأحيان يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي إذا رأت فيه الزوج المناسب لها.

لمحاربة العنوسة، قررت السعودية السماح لبناتها بالزواج من الجنسية العربية فقط، وليس بالزاميًا الزواج من أجنبي. هذا القرار يأتي في إطار تشجيع الزواج وتوفير فرصة للشباب والشابات لتكوين أسرة والاستقرار العائلي.يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية 2030 وتطوير المجتمع السعودي. فقد أدركت الحكومة أن الزواج من أجنبي يمكن أن يساهم في تبادل الثقافات والخبرات وتعزيز التعاون الدولي. كما يمكن أن يسهم في تطوير الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

إن هذا القرار يعكس رؤية المملكة العربية السعودية في بناء مجتمع متقدم ومتطور يستند إلى العدل والمساواة وحقوق الإنسان. ويعكس أيضًا تطلعات الشباب السعودي للحصول على حياة أفضل وفرص أوسع للتطور والتقدم.

في النهاية، يجب أن نشجع هذه الخطوة الجديدة وندعمها، حيث أنها تعزز التنوع والتعايش السلمي بين الشعوب وتعزز العلاقات الدولية. ومن المهم أن نعمل معًا كمجتمع واحد لتحقيق رؤية 2030 وبناء مستقبل أفضل للجميع.